Мир 02 декабря 2023, 20:32 Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме Мэр Киева Кличко: Зеленский виноват в скатывании Украины в авторитаризм РИА «Новости»

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В результате политики президента Украины Владимира Зеленского страна скатывается в авторитаризм, где все зависит от настроения одного человека. Об этом изданию Der Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что на Украине не осталось независимых институтов власти, кроме местного самоуправления, но и на него оказывают давление.

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«Кличко считает, что Украина находится на пути к авторитаризму», — подчеркнули журналисты.

В качестве доказательства Кличко привел решения судов, по которым отстранили от должностей ряд украинских мэров. Столичный глава добавил, что в офисе Зеленского видят в них атавизмы — препятствия к централизации власти.

Зеленский в интервью иностранному изданию заявил, что отказ от выборов в стране обусловлен волей народа. Большинство украинцев выступило против проведения выборов президента в сложившихся условиях, они посчитали их опасными и бессмысленными, заявил президент.