«Нужно демонтировать»: Минкульт Украины не признал памятником бюст Жукова

Бюст маршала Жукова в Харькове не признали памятником на Украине. Минкультуры страны не стало включать его в Государственный реестр. Теперь бюст советского военачальника могут снести.

Глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков рассказал в Facebook, что отправил запрос по бюсту в Министерство культуры молодежи и спорта Украины. Вечером 3 февраля ему пришел ответ ведомства.

«В нем указано, что 24 декабря 2019 года Министерство культуры Украины издало приказ № 957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове», — написал общественник.

К своему сообщению он приложил скан ответа Минкультуры. Поздняков отметил, что теперь необходимо «демонтировать то, чего по закону не должно быть».

Это далеко не первый случай, когда на Украине решают снести подобные памятники. Например, в октябре 2019 года убрали барельеф Жукову в Одессе.

Сносы памятников начались на Украине в 2015 году. Тогда в стране приняли закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». По документу запрещена любая пропаганда советской символики. Согласно ему, в городах были переименованы многие улицы, которые носили имена советских государственных деятелей.