Барельеф маршалу Жукову разрешили снести со стены военкомата в Одессе

Со здания Приморского военкомата в Одессе сносят барельеф маршалу Жукову. У членов Нацкорпуса, созданного на базе батальона «Азов», есть разрешение от начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы, некоего подполковника Конюхова.

Военкомат располагается на улице Канатной, дом № 87, передает сайт «Таймер». Над сносом барельефа работают члены Нацкорпуса — организации, появившейся на базе «Азова», против которого в России возбуждено уголовное дело.

МИД РФ ответил на угрозу «Азова» ввести бойцов в Донбасс Подробнее

У рабочих есть разрешение на проводимые работы от военных. «Таймер» сообщил, что дозволение дал некий Конюхов, однако сайт «Рупор Одессы» отметил, что разрешение выписал облвоенком Евгений Борисов.

Георгий Жуков — выдающаяся историческая фигура, маршал Советского Союза и ключевая фигура в победе в Великой Отечественной войне. Под его командованием оборонялся Ленинград и осуществился разгром фашистских войск.

На Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ запрещает пропаганду советской символики, предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.