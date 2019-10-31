Барельеф маршалу Жукову разрешили снести со стены военкомата в Одессе
Военкомат располагается на улице Канатной, дом № 87, передает сайт «Таймер». Над сносом барельефа работают члены Нацкорпуса — организации, появившейся на базе «Азова», против которого в России возбуждено уголовное дело.
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У рабочих есть разрешение на проводимые работы от военных. «Таймер» сообщил, что дозволение дал некий Конюхов, однако сайт «Рупор Одессы» отметил, что разрешение выписал облвоенком Евгений Борисов.
Георгий Жуков — выдающаяся историческая фигура, маршал Советского Союза и ключевая фигура в победе в Великой Отечественной войне. Под его командованием оборонялся Ленинград и осуществился разгром фашистских войск.
На Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Документ запрещает пропаганду советской символики, предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.