Мир 23 февраля 2024, 01:28 Нуланд пообещала «разрушительные» санкции против России в ближайшие дни Замгоссекретаря США Нуланд заявила о разрушительных санкциях против РФ РИА «Новости»

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Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции против России будут «разрушительными». Ее слова передало РИА «Новости».

«У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней», — сказала она.

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Нуланд отметила, что «подавляющее большинство» антироссийских ограничений разработали против оборонно-промышленного комплекса России. Это должно «закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить». Она также предупредила, что в будущем США введут другие ограничения в связи со смертью Алексея Навального.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дарьей. Во время встречи он подтвердил, что администрация США в скором времени объявит о новых санкциях против России.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби до этого тоже заявил, что американская сторона объявит антироссийские ограничения из-за кончины оппозиционера.