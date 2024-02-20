Мир 20 февраля 2024, 22:11 США пригрозили России новым пакетом санкций из-за смерти Навального Кирби: США 23 февраля введут новые санкции против РФ РИА «Новости»

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США объявят о введении новых антироссийских санкций из-за смерти Алексея Навального*. Об этом сообщало агентство Reuters.

Чиновник заявил, что список очередных ограничений опубликуют 23 февраля.

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«По указанию президента Байдена мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с Навальным», — уточнил Кирби.

Однако суть анонсированного пакета санкций он не уточнил.

Ранее сообщалось, что МВД России повторно заявило об объявлении розыск брата Алексея Навального Олега. Номер статьи, по которой возбудили дело, в картотеке МВД не указали.

* В России включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.