Мир 07 апреля 2024, 02:06 Новым президентом Словакии стал противник поставок оружия Украине Петер Пеллегрини На выборах в Словакии победил Петер Пеллегрини, набрав 53,55% голосов РИА «Новости»

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Спикер Национального совета Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини победил на выборах в президента, набрав 53,55% голосов по итогам подсчета 99% голосов. Об этом сообщило Reuters.

Его оппонент Иван Корчок набрал 46,44% голосов. Ранее Корчок был главой МИД страны, он известен как прозападный политик.

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Взгляды Пеллегрини отличаются от соперника. Он сторонник пророссийской политики и выступал против вступления Украины в НАТО. Также он обещал, что Словакия будет на стороне мира. При этом поставка вооружений для ВСУ может привести к катастрофе.

Разногласия в вопросе поддержки Украины привели к расколу между Словакией и Чехией. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо придерживался пророссийского курса.