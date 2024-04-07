Мир 07 апреля 2024, 03:18 Новый президент Словакии выступил за мирное решение конфликтов Пеллегрини: Словакия останется на стороне мира, а не на стороне войны РИА «Новости»

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Словакия будет выступать за мирное решение конфликтов. Об этом заявил во время выступления на Словацком телевидении победивший на выборах президента страны Петер Пеллегрини.

«Я сделаю все для того — пусть это кому-то нравится или нет, — чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны», — подчеркнул новый глава государства и лидер партии «Голос — социальная демократия».

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Пеллегрини в ходе избирательной кампании выступал против вступления Украины в НАТО и поставок ей западного оружия.

Ранее вопрос о поддержке Украины привели к расколу между Чехией и Словакией, премьер-министр которой Роберт Фицо также придерживался пророссийского курса.