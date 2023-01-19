Мир 19 января 2023, 02:40 МИД Венгрии призвал отказаться от санкций в пользу взаимного уважения Глава МИД Венгрии Сийярто призвал отказаться от санкций в пользу взаимного уважения Unsplash

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Миру необходимо отказаться от санкционной политики и вернуться в эпоху взаимного уважения. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его видеообращение транслировали в соцсетях.

Министр напомнил, что сейчас во многих странах продолжаются вооруженные конфликты, а миграционные волны становятся все сильнее. Также он отметил, что стоимость энергоресурсов и инфляция очень сильно выросли.

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«Чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации и пережить эпоху кризисов и опасностей, необходимо, чтобы международная политика снова вернулась на почву взаимного уважения, а эпоха санкций и блокад сменилась эпохой диалога и переговоров», — сказал Сийярто.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, за последние годы стало очевидно, что санкции не приносят пользы, а лишь причиняют людям страдания. Часто случается так, что ограничительные меры вредят тем, кто их вводит. Сийярто сообщил, что Венгрия выступает за снятие блокады США с Кубы. Страна постоянно голосует по этому поводу за резолюцию ООН. Документ поддерживают и другие страны Евросоюза.