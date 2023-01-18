Мир 18 января 2023, 20:50 Санкции против России назвали главным интересом стран Запада Президент Сербии Вучич: Запад окончательно встал на позицию антироссийских санкций РИА «Новости»

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Страны Запада отказываются слушать альтернативные мнения и воспринимают в качестве врагов всех несогласных с их позицией, которая заключается в продолжении санкционного давления на Россию и поддержки независимости Косова. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич после посещения Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства подчеркнул, что весь мир впереди ждут сложные времена. Он пояснил, что такой вывод сделал после переговоров со специальным представителем Евросоюза по диалогу Сербии и Косова Мирославом Лайчаком.

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«Единственное, что их занимает, — санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все, кто против, — их противник. Так что перед нами решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год», — заявил Вучич.

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Президент Сербии подчеркнул, что пока не понимает, как мир станет выходить из сложившейся ситуации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада не оставили своих попыток добиться поддержки санкций против России. Он подчеркнул: если даст слабину по этому вопросу, то следующим шагом станет требование о признании независимости Косова.