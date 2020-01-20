Новый коронавирус добрался до Южной Кореи

Жительница Южной Кореи заболела пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Женщина попала в больницу после прибытия из Китая, сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

Как пишет «Ренхап» со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), на прошлой неделе женщина летала в китайский Ухань, расположенный в провинции Хубей. После прибытия в Сеул у нее обнаружили лихорадку и респираторные проблемы. Медики провели обследование и диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Этот случай стал первым подтвержденным фактом заболевания подобным вирусом в Южной Корее. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей.

Также были зафиксированы два случая заболевания коронавирусом в Китае. По информации Комитета по вопросам здравоохранения района Дасин, в больницу на юге Пекина поступили два пациента с повышенной температурой, которые также накануне ездили в Ухань.

«На основании изучения клинических симптомов, результатов эпидемиологического обследования и оценок специалистов центра по контролю и профилактике заболеваний подтверждено, что пациенты заражены новым типом коронавируса», — приводит РИА «Новости» сообщение комитета.

Оба заразившихся находятся в карантине и получают всю необходимую помощь. Медики оценивают их состояние как стабильное. Ранее сообщалось, что жертвами заболевания в Китае стали уже три человека.

К коронавирусам относятся более 30 различных вирусов. Заболевание может появиться у людей, птиц и домашних животных. Вирус может привести к поражению нервной и дыхательной систем, а также желудочно-кишечного тракта.