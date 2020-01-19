Количество заболевших новым вирусом пневмонии в Китае превысило 60 человек

В китайском городе Ухань зарегистрировали еще 17 новых случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. Количество заболевших превысило 60 человек.

Медицинское управление Ухани заверило, что всем заболевшим оказывается помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

«В ходе проведения соответствующей работы и осуществления контроля за распространением вируса число выявляемых случаев заболевания может продолжить возрастать», — сообщили в медицинском управлении Ухани.

В ведомстве также объявили о внедрении новых методов, которые позволят более эффективно выявлять заболевание.

Согласно последнему заявлению, медики выявили 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы. Это заболевание проникло также в Таиланд и Японию, заболевшие посещали Ухань. СМИ пишут, что на самом деле количество заразившихся многократно превышает официальные данные.

Власти Китая ранее заявили, что пока не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку. Все заболевшие заразились им от морепродуктов на рынке в городе Ухань.