Количество заболевших новым вирусом пневмонии в Китае превысило 60 человек
Медицинское управление Ухани заверило, что всем заболевшим оказывается помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
«В ходе проведения соответствующей работы и осуществления контроля за распространением вируса число выявляемых случаев заболевания может продолжить возрастать», — сообщили в медицинском управлении Ухани.
В ведомстве также объявили о внедрении новых методов, которые позволят более эффективно выявлять заболевание.
Согласно последнему заявлению, медики выявили 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы. Это заболевание проникло также в Таиланд и Японию, заболевшие посещали Ухань. СМИ пишут, что на самом деле количество заразившихся многократно превышает официальные данные.
Власти Китая ранее заявили, что пока не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку. Все заболевшие заразились им от морепродуктов на рынке в городе Ухань.