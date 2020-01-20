Третий человек умер в Китае от нового короновируса

Число жертв пневмонии, вызванной новым короновирусом в Китае, увеличилось до трех. При этом зараженных людей становится все больше.

По данным муниципального комитета по делам здравоохранения города Ухань, количество инфицированных возросло до 198 человек.

«Из них 25 уже выписаны из больницы, трое скончались, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях». — сказано в сообщении комитета.

При этом состояние 35 больных врачи оценивают как тяжелое, девять человек — в критическом состоянии. Еще у 126 человек — легкая форма заболевания. Количество инфицированных изо дня в день увеличивается. Так, 18 января стало известно о 59 заболевших, а 19 января — еще о 77. Известно, что среди них 70 женщин и 66 мужчин. При этом самому молодому пациенту — 25 лет, а самому пожилому — 89 лет. Первый инфицированный умер еще 11 января, второй — 17-го.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. В январе стала известна причина заболевания — в страну пришел новый вид короновируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространение заболевания произошло на рынке морепродуктов. Коронавирусы — семейство, в которое входят более 30 вирусов. Они могут спровоцировать поражение дыхательной системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Первые симптомы заражения — чувство стеснения в груди, кашель, повышение температуры.