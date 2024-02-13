Мир 13 февраля 2024, 22:10 Новый главком ВСУ Сырский заявил о готовности к отступлению Сырский: я готов отступить, чтобы сберечь жизни солдат РИА «Новости»

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Украинская армия будет отступать, чтобы сберечь жизни солдат. Такое заявление сделал новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью ZDF.

«Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава», — заявил офицер.

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Военачальник признал, что российская армия перешла в наступление по всей линии фронта, а ВСУ ушли в оборону.

Ранее американская газета Politico написала, что в украинской армии не уважают нового главнокомандующего. Солдаты обвинили его в слепом исполнении политических решений, равнодушию у потерям и склонностью беззастенчиво рисковать жизнями бойцов. Именно его считают ответственными за «мясные штурмы» сначала в ходе обороны Артемовска, а потом во время попыток контратаковать на этом направлении. За это главком получил среди подчиненных нелестные прозвища Мясник и Генерал 200 (в честь груза 200).