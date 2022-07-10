Новый глава Минфина Великобритании выдвинул свою кандидатуру в премьеры страны

Свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании выдвинул новый глава Минфина страны Надим Захави. Об этом сообщила газета Evening Standart.

«Канцлер Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на замену Бориса Джонсона на Даунинг-стрит и пообещал „стабилизировать корабль“ на посту премьер-министра», — указано в материале газеты.

Примечательно, что Захави занял пост министра финансов Великобритании после ухода с должности Риши Сунака, который подал в отставку из-за несогласия с действиями Джонсона.

Сунак также готов баллотироваться на пост британского премьера. Но сторонники Джонсона намерены помешать ему, сообщили газете Financial Times сообщили источники в правительстве страны.

Глава Минтранса Великобритании Грант Шаппс также уже заявил о своем намерении стать главой Консервативной партии и занять пост премьера страны.