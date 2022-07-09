Глава Минтранса Великобритании выдвинулся на пост премьера

Глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны.

Об этом сообщила газета The Times. В материале указано, что Шэппс в своем заявлении подчеркнул, что хочет положить конец «тактическому правительству, центр которого, по его мнению, часто отвлекается» на посторонние темы.

«Я думаю, что мы потеряли из вида образ, к которому мы должны стремиться как правительство Консервативной партии. Нам следует доверять людям и позволить им тратить деньги так, как они того желают. Мы должны разработать ясный путь к снижению налогов, а не ограничиваться высказыванием хороших намерений», — отметил глава Минтранса Великобритании.

Шэппс, как отмечается, имеет большой политический опыт. Он получил должность министра через три года после того, как присоединился к теневому кабинету в 2007-м. Шэппс был одним из самых надежных союзников уходящего в отставку Бориса Джонсона.

В четверг, 7 июля, Джонсон заявил о том, что покидает пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии страны. Он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового главы кабмина. После ухода Джонсона политика страны в отношении России, скорее всего, останется враждебной, считает бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Не исключено, что преемник Джонсона ее продолжит.