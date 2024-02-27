Мир 27 февраля 2024, 15:07 Новый фонд помощи Украине создали в Евросоюзе Европарламент проголосовал за создание фонда помощи Украине на 50 млрд евро РИА «Новости»

Читать 360tv в

Большинство депутатов Европарламента одобрили создание нового фонда помощи Украине. Он составит 50 миллиардов евро, сообщил RT.

Голосование прошло 27 февраля. Создание фонда поддержали 536 депутатов, против него проголосовали 40 человек. Еще 39 участников заседания воздержались.

Реклама

Украина получит 50 миллиардов евро частями в течение четырех лет. Это целевые средства, киевский режим сможет потратить их строго на определенные нужды. Евросоюз выдвинул несколько условий для перевода денег. Например, создание демократических механизмов управления, уважение прав человека, введение многопартийной парламентской системы.

Экономист Александр Дудчак заявил, что выделенные деньги потратят на инвестиционные программы и бюджетные обязательства. Он допустил, что на утверждении нового пакета помощи настояли США.