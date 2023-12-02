Мир 02 декабря 2023, 14:16 Новых патогенов в Китае после волны ОРЗ не обнаружили Комитет по здравоохранению КНР: волну ОРЗ вызвали известные возбудители Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Волну острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в Китае вызвали уже известные возбудители, новых патогенов не обнаружили. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«Все распространенные в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями. <…> Новых инфекционных заболеваний, вызываемых новыми вирусами и бактериями, обнаружено не было», — рассказал Ми Фэн.

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Методы лечения всех существующих ОРЗ давно сложились, добавил он.

О росте распространения респираторных заболеваний в Китае стало известно еще в середине октября. А в ноябре появилась информация о том, что на севере КНР произошла вспышка детской пневмонии. Поговаривали о том, что всему виной некий новый вирус. При этом врач-инфекционист Сергей Вознесенский пояснил «360», что речь идет о сезонном подъеме заболеваемости, характерном для многих стран, включая Россию, а маленькие дети в Китае стали чаще болеть, потому что из-за ковидных ограничений у них не сформировался иммунитет.