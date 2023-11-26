Здоровье 26 ноября 2023, 18:38 Вспышку детской пневмонии зафиксировали в Китае. Больницы переполнены, что будет дальше? Вспышка детской пневмонии в Китае обеспокоила ВОЗ, Китай дал ответ о патогенах Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вспышку респираторных заболеваний, в том числе пневмонии, зафиксировали в Китае. Под ударом оказались дети. Больше всего случаев — в северных провинциях страны. В Пекине и Ляонине переполнены больницы, а в школах начали отменять занятия из-за заражения и учеников, и учителей. Не обошлось без опасений о том, что виной всему некий новый вирус. ВОЗ уже связалась с китайскими властями, чтобы прояснить происходящее. О ситуации в КНР, особенностях пневмонии и ее возбудителях — в материале «360».

«Они не кашляют, и у них нет никаких симптомов»

О сложной эпидемической ситуации в ряде городов, в том числе в столице Китая, сообщили на этой неделе на сайте Международного сообщества по инфекционным заболеваниям ProMED.

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В материале от 21 ноября авторы сослались на информацию FTV news (цифровой новостной канал тайваньской компании Formosa Television. — прим. ред.). По представленным данным, из-за вспышки пневмонии переполненными оказались детские больницы в Пекине, Ляонине и нескольких других местах. Родители при этом начали переживать, что похожую на эпидемию ситуацию пытаются скрывать.

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Многие, очень многие госпитализированы. Они не кашляют, и у них нет никаких симптомов. У них просто высокая температура, озноб, и у многих развиваются узелки в легких», — отметил в комментарии каналу житель Пекина, не называя своего имени.

В ряде школ из-за вспышки заболеваемости полностью отменили занятия. По словам мужчины, появляться на уроках нельзя при наличии лихорадки, простуды или кашля.

В провинции Ляонин, по данным FTV news, обстановка с заболеваемостью тоже серьезная. В детской больнице города Далянь полно пациентов, многим ставят капельницы. В больницах традиционной китайской медицины и центральных больницах царит столпотворение.

«Пациентам приходится стоять в очереди по два часа, и мы все находимся в отделении неотложной помощи», — поделился сотрудник Центральной больницы Даляня.

РИА «Новости»

ВОЗ попросила Китай объясниться

Ситуацию в Китае уже взяла под контроль Всемирная организация здравоохранения. В минувший четверг, 23 ноября, ВОЗ запросила у властей Китая дополнительные данные о росте респираторных заболеваний у детей.

В ВОЗ также указали, что хотят получить информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии.

В ответ на запрос ВОЗ Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний и Пекинская детская больница при содействии Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по контролю и профилактике заболеваний подтвердили увеличение числа амбулаторных посещений и госпитализаций из-за распространения бактерии Mycoplasma pneumoniae, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса и гриппа.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Никаких необычных патогенов и клинических проявлений, в том числе в Пекине и Ляонине, по данным китайских органов здравоохранения, не выявили. Также они указали, что упомянутый рост респираторных заболеваний не привел к ситуации, когда больницы не могут справиться с возросшей нагрузкой. Помимо этого, специалисты не сочли рост неожиданным, хотя он и начался чуть раньше характерных временных рамок. Но это, по их оценке, неудивительно на фоне отмены антиковидных ограничений.

С середины октября, как указали медэксперты, в Китае усилили наблюдение за выявлением респираторных заболеваний, охватив широкий спектр вызывающих их вирусов и бактерий, в том числе Mycoplasma pneumoniae.

Рекомендации для детей с легкими симптомами в Китае

«Синьхуа» обращалось за комментарием в Национальную комиссию здравоохранения, чтобы уточнить, какие меры планируют принимать на фоне роста заболеваний среди детей. Ответ на запрос государственного информагентства опубликовала газета Baijiahao.

В комиссии указали, что в Китае стремятся расширить возможности местных клиник по лечению инфекций и выявлению критических случаев заболевания в попытке ослабить давление на некоторые ведущие больницы.

«Крупные больницы плотно укомплектованы персоналом, время ожидания длительное, а риск перекрестного заражения высок», — подчеркнули в ведомстве.

Детям с легкими симптомами рекомендовали сначала обращались за лечением в учреждения первичной медико-санитарной помощи. Основанием для визита в больницу назвали очень высокую температуру и лихорадку в течение трех дней, частый кашель, учащенное и затрудненное дыхание, частую рвоту, сыпь, судороги и головную боль.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Всплеск объяснили сочетанием уже известных патогенов

Ситуацию с заболеваемостью в Китае в воскресенье, 26 ноября, также прокомментировал представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фенг. Эксперт в целом просто повторил предыдущие комментарии, направленные на снижение опасений, что источником заболевания мог стать новый вирус.

Он подчеркнул, что всплеск острых респираторных инфекций по всей стране вызывает сочетание уже известных патогенов. Одной из основных причин роста заболеваемости стал грипп.

Помимо этого, в стране циркулируют риновирус, Mycoplasma pneumoniae и респираторно-синцитиальный вирус. Ми Фенг указал на необходимость гарантированной поставки лекарств. Также, по его словам, важно обеспечить больше мест для лечения пациентов, сообщило агентство Bloomberg.

РИА «Новости»

Что такое пневмония и что ее вызывает

Пневмония представляет собой заболевание, связанное с воспалением легочной ткани. Вызывают ее, чаще всего, вирусные инфекции, рассказал в беседе с «360» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Еще одним стандартным возбудителем специалист назвал бактерии пневмококки.

«Кроме того, есть микоплазмы — это тоже форма бактерий, и она может быть возбудителем пневмоний и простудных заболеваний. Есть также много вирусных групп — вирус гриппа, коронавирусы, парамиксовирусы, аденовирусы, пневмовирусы. Словом, существует целый букет вирусов, которые могут вызывать респираторные заболевания», — пояснил профессор.

РИА «Новости»

К респираторным заболеваниям относятся и насморк, и ангина, и бронхит, и пресловутая пневмония. Каждый год примерно в ноябре, как отметил Альтштейн, число респираторных заболеваний увеличивается — так происходит и в России, и в других странах мира.

Комментируя сообщения о том, что рост случаев заболевания пневмонией фиксируют в Китае и Южной Корее, эксперт подчеркнул, что заявление о том, что причиной якобы послужил какой-то новый вирус, неправильно и преждевременно.

Говорить о том, что в Китае сейчас какая-то новая болезнь, которой раньше не было, невозможно. Нужны исследования, что там есть какой-то специальный возбудитель, отличающийся от других, только после этого можно делать какие-то выводы. В противном случае такие заявления преждевременны. Анатолий Альтштейн вирусолог

И в КНР, и в Южной Корее проходила ковидная пандемия, напомнил он. А перенесенный ковид в ряде случаев может приводить к осложнениям, которые в том числе включают пневмонию и неврологические изменения. И если сама пневмония отступает, то указанные осложнения остаются.

«Поэтому нельзя исключить, что участившиеся случаи заболевания и у детей, и у взрослых могут быть последствиями коронавирусной пандемии. Но, так или иначе, это вопрос, который подлежит изучению. Сейчас с определенностью говорить об этом сложно», — подчеркнул специалист.

Особенности микоплазменной пневмонии

Микоплазменной пневмонией называют атипичную легочную инфекцию, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Она наблюдается преимущественно у детей и подростков.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, микоплазмы представляют собой одноклеточные микроорганизмы, которые занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами. И присутствуют они практически везде: в почве, воде, на растениях, в организме животных и человека. Но большая часть из них абсолютно безвредна.

Мycoplasma pneumoniae вызывает воспалительные патологии дыхательных органов. Учитывая, что микоплазмы являются постоянными «сожителями» человека, они обрели целый ряд механизмов, позволяющих приспособиться к условиям обитания, и бороться с ними достаточно трудно.

Легочная разновидность микоплазм, как уточнили в ведомстве, во многом напоминает собственные клетки организма. Именно поэтому реакция иммунной системы на нее часто бывает запоздалой и смазанной. По этой же причине диагностировать и лечить микоплазменную пневмонию у детей гораздо сложнее, чем при вирусной и бактериальной формах.

Передается инфекция воздушно-капельным путем. Характерны сезонные колебания заболеваемости такой пневмонией с пиком в осенне-зимний период.

У заболевших появляется частый мучительный и продолжительный кашель со скудной вязкой мокротой, боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Обычно такая пневмония имеет благоприятное течение, в редких случаях оно очень тяжелое, указали в Роспотребнадзоре. Явления легочной недостаточности для этого вида пневмонии нехарактерны.