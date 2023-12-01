Эксклюзив 01 декабря 2023, 15:12 «Ничего экстраординарного». Вспышка детской пневмонии в Китае не грозит пандемией Инфекционист Вознесенский: о новой пандемии в мире речи нет Zhang Yuwei/XinHua/globallookpress

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В Китае увеличилось число случаев заболевания детей пневмонией. ВОЗ заявила о распространении инфекции неизвестной породы в северных провинциях КНР. Однако о новой пандемии речи нет, рассказал «360» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«Слово „пандемия“ вообще не может употребляться в данном контексте. По сообщениям средств массовой информации, в Китае выраженный подъем заболеваемости гриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией и одним из бактериальных агентов, таким как микоплазма. Все эти возбудители относятся к группе респираторных заболеваний. Для респираторных инфекций есть сезонность: осень и зима», — пояснил врач.

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По его словам, подъем заболеваемости наблюдается и в других странах, в том числе в России. Вознесенский отметил, что за последние две недели в РФ стали существенно чаще болеть гриппом. У пациентов также чаще фиксируют риновирусную и аденовирусную инфекции.

Не сформировался иммунитет

Инфекционист прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Китае преимущественно болеют дети до трех лет включительно. Он пояснил, что из-за карантинных мероприятий, введенных во время пандемии, иммунитет к этим заболеваниям не формировался у детей постепенно. После того как карантинные мероприятия отменили, и наступил осенне-зимний сезон, произошел подъем заболеваемости.

«Говорить о том, что происходит что-то экстраординарное, на мой взгляд, несколько неосмотрительно. При этих заболеваниях существуют четкие алгоритмы неспецифической профилактики, а от гриппа каждый год рутинно проходит вакцинация. Причем есть вакцины, которые могут применяться детьми с шестимесячного возраста», — констатировал Сергей Воскресенский.

О зарегистрированной в Китае вспышке респираторных заболеваний, в том числе пневмонии, стало известно несколько дней назад. СМИ пишут, что больницы в Пекине и Ляонине оказались переполнены, а во многих школах отменяют занятия.