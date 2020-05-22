Китай заявил, что не полностью справился с эпидемией коронавируса

Эпидемия коронавируса в Китае еще не закончилась. Власти страны назвали ее самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения с момента основания государства.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян рассказал на ежегодной сессии заксобрания в Пекине о результатах, которых удалось добиться в борьбе с COVID-19. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19. В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны», — заявил политик, отметив упорную работу и «самопожертвование китайского народа».

Ли Кэцян призвал удвоить усилия, чтобы свести к минимуму понесенные из-за коронавируса потери. Он также указал на необходимость выполнить задачи по социально-экономическому развитию, которые поставлены на 2020 год.

Эпидемия в Китае распространилась быстро и оказалась серьезным вызовом системе здравоохранения. В Госсовете КНР охарактеризовали вспышку COVID-19 как самую обширную и сложную чрезвычайную ситуацию в этой сфере. С подобным Китай не сталкивался со времени своего основания. При реагировании на коронавирус страна допустила ряд ошибок.

О вспышке неизвестной пневмонии к китайском Ухане стало известно в конце декабря 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус. Заболевание получило официальное название COVID-19, а 11 марта ВОЗ объявила его пандемией.

Число подтвержденных случаев заболевание коронавирусной инфекцией во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило пять миллионов.