Разведка Нидерландов не нашла ЗРК «Бук» на том месте, где в 2014-м рухнул малайзийский лайнер. Эти сведения доказывают то, что Россия непричастна к крушению самолета под Донецком.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась [о причинах крушения лайнера]», — приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС.

Он добавил, что российских специалистов не стали включать в международную следственную группу. Именно поэтому Москва всегда скептически относилась к скоропалительным и поспешным выводам, которые не имеют серьезного основания.

«Эта информация [об отсутствии „Бук"] лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», — заключил Песков.

Как написали СМИ, служба военной разведки и безопасности Нидерландов установила, что в момент крушения Boeing MH17 рядом не было ни одного ракетного комплекса «Бук», который мог бы сбить борт.

Расследование дела о крушении лайнера продолжается с июля 2014 года. Тогда малайзийский Boeing 777 компании Malaysia Airlines вылетел из Амстердама и направился в Куала-Лумпур. Недалеко от Донецка он упал на землю, все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Украина обвинила в катастрофе ополченцев, которые отрицают свою причастность. Российские специалисты говорили о том, что ракету могли запустить украинские военные.