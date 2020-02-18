Разведка Нидерландов не обнаружила ЗРК «Бук» в районе крушения МН17

Из документа следует, что самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией ЗРК «Бук».

«Становится очевидным, что рейс MH17 летел за пределом диапазона всех установленных и действующих украинских и российских позиций, где были развернуты системы 9К37 «Бук-М1», — приводят журналисты текст одного из документов.

По словам основателя Bonanza Media Макса ван дер Верффа, ранее не озвучивалось то, что Нидерланды знали о расположении комплексов.

В декабре 2019 года стало известно, что всех прокуроров, которые представляли Украину в международной следственной группе по делу крушения рейса МН17, отстранили от должностей.

Малайзийский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находилось 298 человек, включая членов экипажа. Выжить никому не удалось. В катастрофе Украина обвинила ополченцев. Последние свою вину отрицают. По мнению российских экспертов, запуск ракеты мог быть совершен украинскими военными.