    18 февраля 2020, 05:35

    Разведка Нидерландов не обнаружила ЗРК «Бук» в районе крушения МН17

    Валерия Шафирко

    Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не обнаружила ни одного ракетного комплекса «Бук» на месте крушения малайзийского Boeing MH17, который рухнул в 2014 году под Донецком. Об этом сказано в документе разведки, который опубликовало издание Bonanza Media.

    Из документа следует, что самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией ЗРК «Бук».

    «Становится очевидным, что рейс MH17 летел за пределом диапазона всех установленных и действующих украинских и российских позиций, где были развернуты системы 9К37 «Бук-М1», — приводят журналисты текст одного из документов.

    По словам основателя Bonanza Media Макса ван дер Верффа, ранее не озвучивалось то, что Нидерланды знали о расположении комплексов.

    В декабре 2019 года стало известно, что всех прокуроров, которые представляли Украину в международной следственной группе по делу крушения рейса МН17, отстранили от должностей.

    Малайзийский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находилось 298 человек, включая членов экипажа. Выжить никому не удалось. В катастрофе Украина обвинила ополченцев. Последние свою вину отрицают. По мнению российских экспертов, запуск ракеты мог быть совершен украинскими военными.