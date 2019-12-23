Россия готова показать Нидерландам данные по крушению MH17

Россия может предоставить Нидерландам имеющиеся данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в момент авиакатастрофы Boeing MH17 в 2014 году. Такое заявление сделал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, Россия с самого начала готова была предоставить международной расследовательской группе все имеющиеся данные. Однако тогда эксперты проигнорировали подобные предложения.

«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — заявил он. Об этом сообщило РИА «Новости».

Таким образом Чижов прокомментировал сообщения СМИ о том, что Нидерланды попросили Россию о сотрудничестве в расследовании незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.

Малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, упал под Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек. Все погибли. Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев. Однако те заявили, что у них нет средств, позволяющих сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование, его промежуточные итоги уже известны. Следствие считает, что Boeing сбили из ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В свою очередь, заместитель генпрокурора России Николай Винниченко рассказал, что российская сторона передала Амстердаму данные российских радаров и документацию. В ней есть свидетельства того, что ракета ЗРК «Бук» принадлежала Украине.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал ошибкой «сенсационный» снимок военного самолета, который якобы сбил Воеing МН17.