Новые случаи заражения коронавирусом выявили на лайнере в Японии. Россиян среди них нет

На лайнере Diamond Princess медики обнаружили еще трех заболевших коронавирусом. Теперь на борту судна 64 заразившихся. Заразу нашли у двух американцев и одного китайца.

Как сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на представителей японского минздрава, россиян среди заболевших нет. 8 февраля медики подготовили результаты анализов шести пассажиров Diamond Princess. У трех из них нашли вызывающий смертельную пневмонию коронавирус.

Diamond Princess c 3 февраля стоит на рейде японского порта Йокогама. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Выяснилось, что у 80-летнего мужчины, который сошел на берег в Гонконге, коронавирус. Позже гескольким пассажирам стало плохо. Судно вернулось в Йокогаму и встало на рейд. На Diamond Princess объявили карантин. Людей на берег не выпускают.

Японские власти решили обследовать всех, кто находится на судне, а это около 3700 человек. Среди них 24 гражданина России, в том числе двое детей. Коронавирус уже убил 722 человека. Заразились более 34 тысяч человек.