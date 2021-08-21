США ввели очередные санкции против «Северного потока — 2». Но ограничительные меры являются лишь формальностью, так как не помешают достроить трубопровод. Об этом заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена. Каждые три месяца они должны предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства. Вот они порционно их вводят. В феврале, мае и теперь», — процитировало Гривача РИА «Новости».

По словам эксперта, санкции никак не скажутся на строительстве трубопровода. Проект полностью завершат уже в ближайшие две недели.

Ранее американские власти объявили о введении санкций в отношении «Северного потока — 2». Под ограничения попали компании «Нобилити» и «Константа», а также суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».

Перед объявлением санкций президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить ограничения против определенных энергетических проектов России, в том числе в отношении газопровода «Северный поток — 2».