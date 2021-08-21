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    21 августа 2021, 01:49

    Новые санкции против «Северного потока — 2» назвали формальностью

    Дарья Бунякова

    США ввели очередные санкции против «Северного потока — 2». Но ограничительные меры являются лишь формальностью, так как не помешают достроить трубопровод. Об этом заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

    Новые санкции против «Северного потока — 2» назвали формальностью

    «Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена. Каждые три месяца они должны предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства. Вот они порционно их вводят. В феврале, мае и теперь», — процитировало Гривача РИА «Новости».

    По словам эксперта, санкции никак не скажутся на строительстве трубопровода. Проект полностью завершат уже в ближайшие две недели.

    Ранее американские власти объявили о введении санкций в отношении «Северного потока — 2». Под ограничения попали компании «Нобилити» и «Константа», а также суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».

    Перед объявлением санкций президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить ограничения против определенных энергетических проектов России, в том числе в отношении газопровода «Северный поток — 2».