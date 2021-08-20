США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», а также судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» в связи с газопроводом «Северным потоком — 2».

Минфин США объявил, что санкции не затронут работу «Морспасслужбы» РФ, не связанную с российскими трубопроводами, отметил ТАСС со ссылкой на заявление.

РИА «Новости» уточнило, что новые ограничения затронули страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити» и предположительно связанное с ней судно «Остап Шеремета». Таким образом общее число физических и юрлиц, попавших под американские санкции из-за причастности к «Северному потоку — 2», достигло 23.

Несколькими часами ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против определенных энергетических проектов России, в том числе в отношении газопровода «Северный поток — 2».

В пресс-службе Белого дома уточнили, что американский лидер сообщил Конгрессу, что новый указ направлен на укрепление энергобезопасности стран Евросоюза. Ограничения предусматривают блокировку счетов и активов иностранных компаний и лиц, связанных с российскими энергетическими проектами.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нити труб, которые идут от России в Германию через Балтийское море. По оценке оператора газопровода, укладку труб должны завершить в конце августа.