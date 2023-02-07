Мир 07 февраля 2023, 07:32 Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в центральной части Турции РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 5,6 случилось в центральной части Турции рано утром 7 февраля. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его сведениям, сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 06:13 по московскому времени. Эпицентр оказался в пяти километрах от района Гельбаши, а очаг — на глубине двух километров. Это уже третье землетрясение в стране за сутки.

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Первое произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,4. По последним данным, в результате него погиб 2921 человек, 15 834 пострадал. Также толчки почувствовали и в Сирии. Там жертвами стали более 700 местных жителей, 1431 получил травмы.

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Примерно в 13:25 по московскому времени в Турции случилось второе землетрясение, его магнитуда составила 7,6. Сейсмологи позже зафиксировали еще 30 афтершоков и новые мощные толчки (магнитуда 7,7). Землетрясение ощутили в Ливане, Израиле, Ираке, Абхазии, Грузии и даже в Сочи, уточнило РИА «Новости».