Новое обострение началось с сообщения киргизских пограничников, что в ночь на 14 сентября группа таджикских военных пере | 360°

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Новое обострение началось с сообщения киргизских пограничников, что в ночь на 14 сентября группа таджикских военных пере

Погранслужба Киргизии заявила о напряженной обстановке на границе с Таджикистаном

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Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана остается напряженной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Госкомитета национальной безопасности.

«Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области (Киргизия) продолжает оставаться напряженной», — отметили в ведомстве.

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В сообщении указали, что ночь с 17 на 18 сентября прошла «спокойно, без происшествий». При этом пограничники «несут службу в усиленном режиме».

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В Погранслужбе республики заявили, что руководство страны принимает все меры для стабилизации обстановки и старается пресекать попытки провокаций мирным путем.

Утром 17 сентября Киргизия заявила об обстреле из минометов села Паскы-Арык со стороны Таджикистана.

Новое обострение началось с сообщения киргизских пограничников, что в ночь на 14 сентября группа таджикских военных пересекла границу в Баткенской области и заняла боевые позиции. На требование покинуть территорию нарушители начали обстрел из минометов. Таджикистан заявил, что необоснованный огонь открыли киргизские военные. Погибшие есть с обеих сторон.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии

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