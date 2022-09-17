Киргизия заявила об обстреле из минометов села Паскы-Арык со стороны Таджикистана | 360°

Мир 17 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Киргизия заявила об обстреле из минометов села Паскы-Арык со стороны Таджикистана Погранслужба Киргизии заявила о обстреле села Паскы-Арык со стороны Таджикистана РИА «Новости»

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Военные Таджикистана использовали минометы для ударов по селу Паскы-Арык в Баткенском районе Киргизии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

«Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 (05:50 мск), таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы-Арык Баткенского района», — говорится в заявлении пограничной службы.

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Ранее руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана провели встречу, на которой договорились пресекать провокации и перестрелки на границе двух стран.

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Новое обострение началось с сообщения киргизских пограничников, что в ночь на 14 сентября группа таджикских военных пересекла границу в Баткенской области и заняла боевые позиции. На требование покинуть территорию нарушители начали обстрел из минометов. Таджикистан заявил, что необоснованный огонь открыли киргизские военные. Погибшие есть с обеих сторон.

По заявлению властей Киргизии, столкновения идут по всему периметру границы с Таджикистаном. Военные обеих республик обвинили друг друга в использовании тяжелой военной техники. Сегодня утром стороны договорились о прекращении обстрелов, но огонь с меньшей интенсивностью все еще продолжается.

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