Мир 25 декабря 2022, 18:36 Новак предрек отказ ряда стран ЕС от эмбарго на российские нефтепродукты Вице-премьер Новак не исключил отказ ряда стран ЕС от эмбарго на российские нефтепродукты РИА «Новости»

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Ряд стран Европейского союза могут отказаться от эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Вероятно, они введут исключение на нефтепродукты. Так было с нефтью, когда под санкции не подпали трубопроводные поставки. Даже Польша и Германия подали заявку на прокачку в 2023 году, хотя заявляли об отказе от российской нефти», — сказал он.

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Новак отметил, что в случае ввода эмбарго на нефтепродукты из России странам Европы будет очень сложно заменить их.

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«Для нас Европа в плане нефтепродуктов была основным рынком сбыта. Какое они решение примут, увидим. Чем они заместят наше топливо, пока непонятно», — добавил он.

Страны «Большой семерки», Австралия и Евросоюз 5 декабря ввели ценовой потолок на нефть из России, перевозимую морем. Максимальную цену за баррель ограничили 60 долларами. В феврале 2023 года вступит в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов.

Глава Минфина Антон Силуанов исключил возможность поставок нефти странам, поддержавшим введение ценового потолка против российского сырья.