Деньги 25 декабря 2022, 14:56 Кремль назвал неприемлемым потолок цен на энергоресурсы Представитель Кремля Песков: Россия не согласился на потолок цен на свои энергоресурсы РИА «Новости»

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Россия никогда не примет введенный западными странами потолок цен на энергоресурсы, данный вопрос является принципиальным. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас это дело принципа. Если мы сегодня дадим согласие на такой потолок, то завтра появится другой, который ущемит наши интересы. Важно не допускать вмешательства в процессы на рынке», — отметил он.

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Песков подчеркнул, что Россия никогда не согласится на уничтожение и искажение рыночных процессов ценообразования.

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Глава российского Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что страна не станет поставлять нефть в те государства, которые поддержали введение потолка цены на сырье. Вместо этого в России начнут развивать новые нефтяные логистические маршруты и искать альтернативные места сбыта.

Ценовое эмбарго вошло в силу с 5 декабря, к нему присоединились Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия. Стоимость отечественной нефти, перевозимой морским путем, ограничили 60 долларами за баррель.