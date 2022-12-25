25 декабря 2022, 11:33
Россия не поставит нефть по назначенным Западом ценам
Глава Минфина Силуанов: Россия не станет поставлять нефть по указанным Западом ценам
Россия откажется поставлять нефть в страны, поддержавшие введение ценового потолка на отечественное сырье. Об этом в эфире телеканала Asharq News сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.
«В страны, где настаивают на ценовых ограничениях, нефть поставлять по контрактам мы не станем. Это полностью исключено», — подчеркнул он.
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Силуанов отметил, что экспортеры начнут развивать новые логистические нефтяные маршруты и искать новые рынки сбыта.
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«Но, главное, наша позиция — поставлять нефть по определенным ценам, назначенным Западом, мы не станем. Сегодня такие ограничения ввели на российское производство, а завтра введут и на другое. Мы с этим согласиться не можем», — добавил глава ведомства.
Нефтяные санкции Запада вступили в силу 5 декабря. Страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия установили предел стоимости сырья, перевозимого морем, в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер РФ Александр Новак предрек новый энергетический мировой кризис, из-за которого нефтегазовые компании окажутся вынуждены приостановить инвестиции в отрасль.
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