Мир 03 мая 2023, 14:05 Новая Зеландия ввела санкции против девяти россиян и 18 предприятий страны Unsplash

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Новая Зеландия объявила санкции против девяти россиян и 18 российских предприятий на фоне украинского конфликта, заявила глава новозеландского МИД Нания Махута. Об этом написал ТАСС.

Министр уточнила, что под дополнительные ограничения попали некоторые руководители ФСБ, Службы внешней разведки и граждане, которые участвуют в создании и покупке оружия. Кроме того, под санкциями окажется и ряд градлан и предприятий Ирана, которые, как считают в Новой Зеландии, оказывают России «прямую военную поддержку в ее действиях на Украине».

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Список людей и компаний, попавших под новые санкций, пока не обнародовали.

В феврале Новая Зеландия включила в «черный список» 87 граждан России. В списке оказались политики, бизнесмены, командиры воинских соединений и военнослужащие, члены ЦИК.

Месяцем раньше Россия на бессрочной основе запретила въезд 31 новозеландцу. Это политические и общественные деятели и представители СМИ, вовлеченные в «раскрутку антироссийской повестки» и поддержку киевского режима. Так Россия ответила на очередные санкции со стороны Новой Зеландии.