Власть 19 января 2023, 12:49 Более 30 гражданам Новой Зеландии запретили въезд в Россию МИД: Россия запретила въезд 31 гражданину Новой Зеландии Unsplash

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Россия расширила список граждан Новой Зеландии, которым закрыт въезд в страну. В него попал 31 человек из числа политиков, общественных деятелей и журналистов. Об этом сообщил МИД РФ на своем сайте.

«В нашу страну на бессрочной основе закрывается въезд дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», — подчеркнули в заявлении внешнеполитического ведомства.

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В частности, теперь Россию не сможет посетить теле-, радиоведущий и муж премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн Кларк Гейфорд. МИД пояснил, что таким образом ответил на очередные антироссийские санкции со стороны Новой Зеландии.

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Министерство иностранных дел добавило, что продолжит пополнять стоп-лист. Ведь США не собираются останавливаться и будут вводить в отношении России новые ограничительные меры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Соединенные Штаты за антироссийский законопроект. Речь идет о желании американских политиков запретить России работать в Африке.