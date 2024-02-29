Мир 29 февраля 2024, 07:50 Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции Власти Новой Зеландии ввели санкции против России Freepik

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Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии сообщило о введении новых санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рестрикции ввели против 45 физических лиц и 16 компаний, которые, как считают в Веллингтоне, помогают России уклоняться от санкций или содействуют закупкам военной техники. Кроме того, Новая Зеландия ввела ограничения на стоимость нефти российского происхождения.

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Власти Новой Зеландии последовали примеру западных стран, которые ввели антироссийские санкции из-за спецоперации. Они надеются, что рестрикции будут препятствовать развитию технологий в России.

Ранее европейские власти включили в 13-й пакет санкций руководителей некоторых российских предприятий, связанных с оборонным комплексом. В Госдуме заявили, что страна уже адаптировалась к этим ограничениям, они практически не влияют на российскую экономику.