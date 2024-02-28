28 февраля 2024, 12:03
СВО, экономика и жизнь россиян. В ГД назвали темы ежегодного послания Путина
Депутат Перминов: Путин в ежегодном послании затронет важные для страны темы
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию оценит положение дел в стране и определит основные направления внутренней и внешней политики. Об этом «360» заявил депутат Госдумы Дмитрий Перминов.
«Я думаю, что это будет выступление, в котором президент коснется многих сфер жизни России. Он уделит внимание вопросам, связанным со спецоперацией, затронет внутреннюю политику: развитие производства, рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан», — поделился собеседник.
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По его мнению, Путин выскажется о внешней политике России в контексте спецоперации.
«Вопросы, касающиеся СВО, — это и есть внешняя политика. Мы понимаем, что против нас выступает не только Украина, но и весь блок НАТО», — пояснил Перминов.
Кроме того, отметил депутат, в ходе послания глава государства даст оценку реализации программы импортозамещения. Это напрямую связано с российской экономикой.
«Запад вводил санкции, чтобы ослабить нашу экономику, но она адаптировалась. Запад уже как-то буднично вводит новые пакеты санкций. По большому счету мы не обращаем на них внимание», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Путин в послании к Федеральному собранию поставит задачи на ближайший год.
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