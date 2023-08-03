Мир 03 августа 2023, 10:53 Норвегию включили в России в список недружественных стран Правительство России внесло Норвегию в список недружественных к дипломатам стран Unsplash

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Норвегию включили в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, и ограничили штат сотрудников до 27 человек. Такое решение приняло правительство России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение и внес Норвегию в специальный список недружественных к российским дипломатам стран. В 2021 году в него включили США и Чехию, в прошлом году — Данию, Словению, Словакию, Хорватию, Грецию.

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Кабмин по указу президента ввел ограничения на количество сотрудников их диппредставительств. Консульским учреждениям, представительствам госорганов, посольству Норвегии разрешили заключать трудовые договоры с 27 физлицами на территории России.

В апреле 15 российских дипломатов выдворили из Норвегии и объявили шпионами. В ответ на родину отправили 10 работников посольства в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны. «Известия» сообщили, что МИД России назвал случившееся умышленным нагнетанием враждебности.