Важное 26 апреля 2023, 14:13 Дипломатов Норвегии вышлют из России МИД РФ объявил 10 сотрудников посольства Норвегии и военного атташе персонами нон грата РИА «Новости»

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Норвежских дипломатов вышлют из России в ответ на аналогичное решение властей Норвегии. О зеркальных мерах против 10 сотрудников посольства в Москве и аппарата Атташе по вопросам обороны объявила пресс-служба МИД.

Посла Роберта Квиле 26 апреля пригласили в министерство и выразили протест на высылку 15 сотрудников посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата Военного атташе.

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В качестве ответной меры ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 работников норвежского посольства в Москве и аппарата Атташе по вопросам обороны.

«Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне», — заявили в министерстве.

Россия решила не ограничиваться высылкой дипломатов. В министерстве предупредили о дополнительных мерах в связи с недружественными действиями Норвегии, в том числе ограничении на наем россиян на работу в норвежские дипмиссии.

Дипломатов в Осло объявили персонами нон грата 13 апреля. МИД Норвегии обвинил их в деятельности, несовместимой со статусом, но добавил, что хотел бы сохранить дипотношения с Россией.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала этот жест демонстрацией враждебности.