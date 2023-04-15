Мир 15 апреля 2023, 01:57 Норвегия объявила выдворенных российских дипломатов шпионами Глава контрразведки Норвегии заявил о попытке российских дипломатов завладеть технологиями РИА «Новости»

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Глава контрразведки Норвегии Ингер Хаугланд заявил, что выдворенные российские дипломаты пытались завладеть норвежскими технологиями. Заявление Хаугланда транслировала Норвежская государственная телерадиокомпания.

Глава контрразведки утверждает, что объявленные персонами нон-грата сотрудники российского посольства занимались «радиоэлектронной разведкой» и стремились установить, а в дальнейшем поддерживать многочисленные связи на территории страны.

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Правительство Норвегии 13 апреля объявило персонами нон-грата 15 сотрудников российского посольства в Осло. В МИД страны заявили, что дипломаты вели деятельность, «несовместимую с их статусом». При этого глава министерства Анникен Хюитфельт заявила, что в стране «всегда рады» российским дипломатам. И Осло хотел бы сохранить «нормальные» дипломатические отношения с Россией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала демонстрацией враждебности выходку Норвегии с высылкой дипломатов. Дипломат предупредила, что Норвегию ждет жесткий ответ от Москвы.