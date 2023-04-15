15 апреля 2023, 01:57
Норвегия объявила выдворенных российских дипломатов шпионами
Глава контрразведки Норвегии заявил о попытке российских дипломатов завладеть технологиями
Глава контрразведки Норвегии Ингер Хаугланд заявил, что выдворенные российские дипломаты пытались завладеть норвежскими технологиями. Заявление Хаугланда транслировала Норвежская государственная телерадиокомпания.
Глава контрразведки утверждает, что объявленные персонами нон-грата сотрудники российского посольства занимались «радиоэлектронной разведкой» и стремились установить, а в дальнейшем поддерживать многочисленные связи на территории страны.
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Правительство Норвегии 13 апреля объявило персонами нон-грата 15 сотрудников российского посольства в Осло. В МИД страны заявили, что дипломаты вели деятельность, «несовместимую с их статусом». При этого глава министерства Анникен Хюитфельт заявила, что в стране «всегда рады» российским дипломатам. И Осло хотел бы сохранить «нормальные» дипломатические отношения с Россией.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала демонстрацией враждебности выходку Норвегии с высылкой дипломатов. Дипломат предупредила, что Норвегию ждет жесткий ответ от Москвы.
Дипломатия
Норвегия
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