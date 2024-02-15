15 февраля 2024, 14:00
Норвегия выразила сожаление из-за намерения России выйти из Арктического совета
МИД Норвегии: страна будет сожалеть, если Россия покинет Арктический совет
Норвегия, которая председательствует в Арктическом совете, будет сожалеть, если Россия покинет форум высокого уровня по взаимодействию в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на советника по связям с общественностью МИД скандинавской страны Марикен Бруусгор Харбиц.
«Цель Норвегии — сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», — отметила дипломат.
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По ее словам, важно, чтобы все страны совета взяли на себя ответственность за обеспечение устойчивости региона. В Норвегии не хотели бы, чтобы кто-то из восьми членов покинуть форум, подытожила она.
Накануне в МИД заявили, что Россия перестала платить членские взносы в Арктический совет. В ведомстве указали, что для возобновления оплаты необходимо возобновление конструктивной работы членов форума.
В МИД также не исключали выход из Арктического совета на фона деятельности организации, которая перестала соответствовать интересам России.
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