Мир 24 августа 2023, 13:51 Норвегия передаст Украине истребители F-16 — СМИ TV2: Норвегия заключила соглашение о передаче Украине самолетов F-16 Duncan C. Bevan/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Норвегия поставит Украине американские истребители F-16 и станет третьей страной, которая согласилась передать Зеленскому боевые самолеты. Об этом сообщил телеканал TV2.

Первым поставщиком F-16 для Украины стали Нидерланды, которые согласились доставить 42 истребителя. После этого желание передать боевые самолеты изъявило руководство Дании. Оно согласилось поставить 19 воздушных аппаратов.

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Министерство обороны Швейцарии 23 августа сообщило, что у страны нет истребителей F-16. Кроме того, ведомство решительно отказалось обучать украинских пилотов из соображений сохранения нейтралитета государства.

Ранее издание Economist указало на превосходство российских истребителей перед F-16. По словам автора статьи, угрозой для американских самолетов стали новые радары. Кроме того, дорогостоящее обслуживание F-16 и длительная подготовка пилотов вызовут проблемы у ВСУ.