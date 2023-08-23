Мир 23 августа 2023, 07:25 Украинцев предупредили, что российские истребители представят опасность для F-16 Economist: радары российских истребителей станут угрозой для F-16 РИА «Новости»

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Российские истребители имеют более совершенные радары, чем у американских F-16, и представляют опасность для них. Об этом сообщил британский журнал Economist.

«Неясно, помогут ли F-16 Украине на поле боя, где ее контрнаступление продвигается медленно. Сбрасывание управляемых бомб малой дальности, которые уже используются украинскими МиГ-29, поставит их под угрозу со стороны российских истребителей с более совершенными радарами», — сакзано в материале.

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F-16 могут поставить ВСУ не ранее следующего года. Однако этим истребителям придется запускать ракеты малой дальности, поскольку Соединенные Штаты вряд ли отправят на Украину ракеты JASSM, радиус действия которых — тысяча километров. Такое мнение высказал аналитик из лондонского Международного института стратегических исследований.

Журналисты отметили, что украинских пилотов нужно обучать управлению F-16, для чего требуется время. Это приведет в итоге к задержке их поставок.

Еще одной проблемой для украинской армии будет обслуживание этих истребителей. Кроме того, их нужно будет оставлять на разных аэродромах во избежание уничтожения российскими силами. То есть необходимо найти множество подрядчиков для ремонта самолетов. Авторы публикации считают, что в лучшем случае наличие F-16 может хорошо повлиять только на моральное состояние украинцев.