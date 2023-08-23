23 августа 2023, 14:12
Швейцария заверила, что не стала бы учить ВСУ управлению F-16
МО Швейцарии: у страны нет F-16, она не стала бы учить пилотов ВСУ управлять ими
У Швейцарии нет истребителей F-16, но если бы они и имелись, она не стала бы учить пилотов ВСУ управлять ими. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
«Если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
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Ранее британские СМИ усомнились в том, что американские истребители помогут ВСУ на поле боя. А отставной американский офицер Дэниел Дэвис отметил, что российским вооруженным силам не составит труда сбивать эти истребители с помощью систем противовоздушной обороны.
Прежде чем F-16 поступят на поле боя, украинских пилотов придется долго учить управлению ими. По данным СМИ, восемь пилотов начали проходить соответствующее обучение в Дании.
СМИ также сообщили, что американские истребители несовместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, поэтому Украина попросила у США крылатые ракеты JASSM.
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