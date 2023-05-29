Мир 29 мая 2023, 03:34 Норвегия не предоставила убежище экс-командиру «Вагнера» NYT: экс-командиру ЧВК Вагнер не дали убежище в Норвегии из-за Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-командир ЧВК «Вагнер» в начале 2023 года запросил убежище у властей Норвегии, но иммиграционная служба так и не дала ответа из-за риска испортить отношения с Украиной. Об этом сообщило издание The New Yotk Times.

Норвежские эксперты права сообщили, что после четырех месяцев рассмотрения прошение об убежище сбежавшего бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева так и не одобрили. По их мнению, это связано с риском обострить отношения с Украиной и стать первой страной в Европе, в которой приняли такое решение.

Реклама

«В этом деле много противоречивых прав, много противоречивых обязательств и много противоречивой политики», — отметил глава «Норвежской организации ищущих убежище» Паал Нессе.

Сбежавший в Норвегию россиянин Андрей Медведев, представлявшийся бойцом «Вагнера», не стал встречаться с украинскими следователями. Его задержали 13 января на территории провинции Финнмарк за незаконный переход границы с Россией в районе Скройтнеса. Он попросил убежища в Норвегии и заявил о желании вернуться в Россию.