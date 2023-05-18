Общество 18 мая 2023, 12:04 Сбежавший в Норвегию бывший командир ЧВК «Вагнер» пожелал вернуться в РФ Сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» Медведев захотел вернуться в Россию РИА «Новости»

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Сбежавший в Норвегию россиянин Андрей Медведев, представившийся командиром одного из подразделений ЧВК «Вагнер», заявил о желании вернуться в Россию. Об этом написало агентство Reuters.

По словам мужчины, он обратился за помощью в возвращении на Родину в российское посольство в Осло. В одном из видеороликов, размещенных на YouTube, он отметил, что принял это решение самостоятельно.

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Норвежские пограничники и полицейские задержали Медведева за незаконный переход границы с Россией в районе Скройтнеса в середине января. Впоследствии он подал прошение о предоставлении убежища в стране. Мужчина в интервью зарубежным СМИ рассказал, что ранее он служил в российской армии, затем заключил контракт с ЧВК «Вагнер», после дезертирства он сбежал в Норвегию. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал эти заявления ложными, написало «Военное обозрение».