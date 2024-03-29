Мир 29 марта 2024, 08:58 Норвегия обеспокоилась применением Украиной противопехотных мин Член парламента Норвегии подняла вопрос о применении ВСУ противопехотных мин Unsplash

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Депутат парламента Норвегии Ингрид Фискаа потребовала от правительства разъяснить, проводилось ли расследование применения ВСУ противопехотных мин. Об этом сообщила «Лента.ру».

Фискаа напомнила, что по данным западных правозащитников, украинские военные используют противопехотные мины. Норвегия является членом комитета по соблюдению Конвенции о запрете такого оружия. И норвежские власти просили Киев предоставить доклад по этой проблеме еще летом прошлого года, отметила парламентарий.

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Однако неизвестно, инициировали ли власти Украины проверку. На этом фоне Фискаа попросила главу МИД Норвегии разъяснить статус расследования и вновь напомнить о нем официальному Киеву.

В середине февраля отставной офицер ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ минируют территорию возле Часова Яра. Также они устанавливали минные заграждения вдоль канала Северский Донец — Донбасс. В Горловке украинские военные разбрасывали мины «Лепесток».