Происшествия 18 марта 2024, 16:44 ВСУ сбросили на Горловку взрывчатку с беспилотников Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress

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Утром 18 марта украинские военные сбросили взрывчатку с беспилотников на Горловку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 09.20 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА», — уточнили в публикации.

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По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в результате атаки со стороны Украины в Гольмовском повредило несколько домостроений и линии электропередач.

С 07:40 по 09:00 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке еще 11 снарядов 155-миллиметрового натовского калибра.

В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Горловке скончался 15-летний местный житель, сообщил позже Приходько в своем Telegram-канале.