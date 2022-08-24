Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники на сумму более 9 миллионов долларов

Норвегия с Великобританией решили отправить на Украину микробеспилотники Black Hornet на безвозмездной основе. Сумма поставки — свыше девяти миллионов долларов. Об этом сообщило Минобороны Норвегии.

«Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине. Стоимость [поставки] составит до 90 миллиона норвежских крон (около 9,2 миллиона долларов — прим. ред.)», — сказано в заявлении ведомства, которое процитировал ТАСС.

Американские СМИ тем временем сообщили, что Соединенные Штаты готовят для Украины самый крупный на данный момент пакет вооружения и техники. Сумма поставки составит три миллиарда долларов. Однако его передача может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с «360» прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что США могут тайно оказывать Украине дополнительную военную помощь. Речь, в частности, может идти о дополнительном количестве бронетехники.