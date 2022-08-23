Военный историк предположил, какую технику США неофициально поставляют на Украину

США действительно могут тайно отправлять на Украину дополнительную военную технику. Речь, в частности, может идти о ракетах и о еще каком-то количестве бронетехники. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с «360».

«Какое оружие, сказать сложно. Данных на этот счет нет. Была информация, что США поставляют средства, связанные с поражением радиолокационных станций наведения ракет, в частности ракеты GM-88 HARM. Кроме того, была информация о поставках дополнительных ракет. Возможно, даже ракет повышенной дальности типа ATACMS», — сказал он.

По его словам, для поражения целей на большой дальности такие ракеты используются в комплексах HIMARS либо LMRS. Вероятность того, что это оружие действительно находится на Украине, учитывая те дальности, на которых периодически поражаются цели в ДНР и ЛНР, существует.

«Речь может идти о дополнительном количестве бронетехники. Потому что собираются создать ударный кулак с помощью стран НАТО Украиной, чтобы осуществлять наступление на южном направлении и наносить удары против Донецкой области», — добавил Кнутов.

Если говорить о бронетехнике, то, скорее всего, Украине нужны бронетранспортеры. Поставки техники, вероятно, проходят через Польшу и Румынию.

Ранее издание Politico написало, что Штаты могут тайно поставлять на Украину некоторые виды вооружений, о которых официально нигде не говорилось.