«Газпром» допустили к изучению места подрыва «Северных потоков» | 360°

Мир 31 октября 2022, 23:30 «Газпром» допустили к изучению места подрыва «Северных потоков» Президент Путин: «Газпром» допустили к изучению места подрыва «Северных потоков» РИА "Новости"

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Специалистов «Газпрома» допустили к обследованию места подрыва ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил президент Владимир Путин. Глава государства назвал терактом случившееся на российских газопроводах. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Путин рассказал, что о допуске «Газпрома» к месту взрыва на «Северных потоках» ему сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

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«Вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров», — рассказал президент. Он добавил, что осколками этой трубы повредило и «Северный поток — 2».

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«Так что это очевидный теракт», — констатировал глава государства.

Он напомнил, что на Западе набирались наглости и заявляли, что Россия якобы сама взорвала объекты. Президент назвал подобные рассуждения «бредятиной». Владимир Путин рассказал, что напрямую работать с европейскими партнерами «очень сложно», поэтому Россия предложила идею создания специальных хабов.

Ранее Алексей Миллер допустил начало поставок газа в Европу по «Северному потоку — 2». По его словам, это может случиться сразу после возможной сертификации трубопровода.