«Газпром» допустили к изучению места подрыва «Северных потоков» | 360°

31 октября 2022, 23:30
«Газпром» допустили к изучению места подрыва «Северных потоков»
Президент Путин: «Газпром» допустили к изучению места подрыва «Северных потоков»
Специалистов «Газпрома» допустили к обследованию места подрыва ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил президент Владимир Путин. Глава государства назвал терактом случившееся на российских газопроводах. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Смотри».
Путин рассказал, что о допуске «Газпрома» к месту взрыва на «Северных потоках» ему сообщил глава холдинга Алексей Миллер.
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«Вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров», — рассказал президент. Он добавил, что осколками этой трубы повредило и «Северный поток — 2».
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«Так что это очевидный теракт», — констатировал глава государства.
Он напомнил, что на Западе набирались наглости и заявляли, что Россия якобы сама взорвала объекты. Президент назвал подобные рассуждения «бредятиной». Владимир Путин рассказал, что напрямую работать с европейскими партнерами «очень сложно», поэтому Россия предложила идею создания специальных хабов.
Ранее Алексей Миллер допустил начало поставок газа в Европу по «Северному потоку — 2». По его словам, это может случиться сразу после возможной сертификации трубопровода.
Газопровод Северный поток — 2
Владимир Путин
Газпром
Северный поток
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